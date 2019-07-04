اللواء سلامي: كل الضغوط على ايران فشلت

اكد قائد حرسِ الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان الشعبَ الايرانيَ اصبحَ مرفوعَ الرأسِ بالرغم من كل المحاولات للنيل منه ومحاصرتِه سياسيا واقتصاديا.

وفي كلمة له خلال تعيينِ القائدِ الجديد لقوات التعبئة العميد غلام رضا سليماني، شدد سلامي على ان كلَ الضغوطِ التي مارسها الاعداءُ ان كانت سياسيةً او اقتصاديةً او عسكريةً او حتى نفسيةً لإركاعِ الشعب الايراني باءت بالفشل. ولفت سلامي الى ان تصديَ قائدِ الثورةِ الاسلاميةِ للمتغطرسينَ يرعبُ الاعداءَ ويوقعُهم في طريقٍ سياسي واقتصادي وعسكري مغلق.

المصدر: قناة المنار