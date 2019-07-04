انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات السودانية دون التوصل لاتفاق

تتواصل المفاوضات لليوم الثاني اليوم الخميس بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية ومحاولة إنهاء المأزق السياسي.

واستأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة بعد وساطة من قبل إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بعد أسابيع من العرقلة وتعنت المجلس العسكري نتيجة الدعم السعودي والإمارات.

وبحسب مصادر في قوى الحرية والتغيير، فإن المفاوضات ستتناول إدارة المجلس السيادي، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية، والتي تسببت في مايو بتعليق المفاوضات.

واوضح أحمد الربيع، أحد قادة “تحالف الحرية والتغيير أن العسكريين يودّون ان يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي لكن قوى الحرية والتغير تعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنيا.

وكان لقاء ممثلي الطرفين بدأ مساء الأربعاء، في حضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، وهو الأوّل منذ فض الاعتصام في الثالث من يونيو أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وأسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.

المصدر: المسيرة