تركيا: اعتقال 3 فرنسيات يشتبه بارتباطهن بتنظيم “داعش”

اعتقلت ثلاث فرنسيات يشتبه بانتمائهن لتنظيم “داعش” الارهابي مع تسعة أطفال لدى محاولتهم الدخول إلى تركيا من سوريا.

وقالت مصادر تركية إن “السلطات أوقفت السيدات الثلاث المطلوبات من قبل الشرطة الدولية (إنتربول) في محافظة كلس وعرف عنهن بالأحرف الأولى من اسمائهن”.

وتابعت المصادر ان “إحدى السيدات تدعى جينيفر كلين، ابنة أخ الشقيقين فابين وجان-ميشيل كلين، اللذين أعلنا مسؤوليتهما باسم تنظيم داعش عن الهجمات التي استهدفت صالة باتاكلان وغيرها من المواقع في فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015”.

واوضحت المصادر ان “كلين متزوجة من كيفن غونو وهو مواطن فرنسي حكم عليه بالإعدام في العراق في أيار/مايو الماضي لدوره في تنظيم داعش”، وتابعت ان “الموقوفين 12 شخصا نقلوا إلى سلطات الهجرة بانتظار طردهم من تركيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية