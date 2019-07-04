سلسلة اخبار محلية متفرقة

دعا اتحاد النقلِ العامّ يدعو للاعتصامِ الاسبوعَ القادمَ بعدَ وفاةِ السائقِ اللبناني حسن جانبين على الحدودِ السوريةِ الاردنية.. وطالب الحكومةَ بإجراءاتٍ تحفظ كرامةَ السائق.

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عقدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن اجتماعاً مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووفد من جمعية “تراكس” لمعالجة أزمة السير.

وعقب اللقاء، أكّد زياد عبس، أحد مؤسسي “تراكس”، أنّ اللقاءَ مع الحسن يأتي في إطار الزياراتِ التي تقوم بها الجمعيةُ لطرحِ خططِها وأفكارِها لمعالجةِ أزمةِ السيرِ والنقلِ في لبنان، مشدّداً على أهميةِ دورِ القوى الأمنية في حلِّ هذه الأزمة.

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دعت بلدية بيروتَ أعضاءَ مجلسِها إلى عقدِ جلسةٍ في القصرِ البلدي لمناقشةِ دفترِ شروطِ تلزيمِ معملِ تفككٍ حراريٍ ضمنَ الخطةِ التي أقرتها الحكومةُ عامَ 2010 ليكونَ الحلَّ الجذريَ لأزمةِ النفاياتِ في العاصمة ..

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تمكنت فرقٌ من الدفاع المدني تابعةٌ لكلٍّ من الهيئةِ الصحيةِ الاسلامية وكشافةِ الرسالة الاسلامية، من السيطرةِ على الحريقِ الذي اندلعَ في مطعمٍ في شارعِ الضمان الاجتماعي في النبطية. الحريقُ الذي اقتصرت أضرارُه على الماديات ولم تُعرف اسبابُه حتى الساعه، أتى على محتوياتِ المستودعِ السُفلي ومطبخِ المطعم.

المصدر: قناة المنار