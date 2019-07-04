المرابطون نظمت وقفة في بيروت رفضا لـ”صفقة القرن”

نظمت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في لبنان الاربعاء وقفة تضامنية مع فلسطين رفضا واستنكارا لـ”صفقة العصر”، وتخليدا ووفاء لشهداء أمتنا الذين سقطوا على درب التحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وأيضا لمناسبة الذكرى الـ37 عاما لصمود سيدة العواصم بيروت ودحرها للعدو الصهيوني عنها، بحضور ممثل السفير الفلسطيني في لبنان خالد عبادي وعدد من الشخصيات السياسية اللبنانية والفلسطينية.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أكدت على عروبة بيروت وصمودها بوجه الاعداء ووقفها الى جانب القضية الفسلطينية، وشددت على رفض “صفقات العصر” التي تستهدف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام