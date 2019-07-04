قتلى ومصابون بين إرهابيي النصرة بضربات للجيش السوري في ريف حماة الشمالي

سقط العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين بضربات مكثفة لوحدات من الجيش العربي السوري على مقراتهم ومحاور تحركهم في ريف حماة الشمالي وذلك رداً على اعتداءاتهم المتواصلة على المدنيين في القرى والبلدات الآمنة.

واستشهدت أمس طفلتان وأصيب 3 مدنيين بجروح في اعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بالقذائف على قريتي العزيزية والرصيف شمال غرب حماة.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش وبعد رصد ومتابعة لتحركات مجموعات إرهابية من “جبهة النصرة” و”كتائب العزة” في قرية الزكاة وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي نفذت فجر اليوم رمايات مكثفة على مواقعهم المحصنة وخطوط إمدادهم.

وبين المراسل أن الرمايات أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير إمدادات لهم.

وعلى محور قرية الجبين بالريف الشمالي أيضاً دمرت وحدة من الجيش بصاروخ موجه عربة مصفحة لإرهابيي النصرة أسفر أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين المرافقين للعربة.

المصدر: سانا