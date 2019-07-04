الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني على خلفية احتجاز ناقلة نفط ايرانية

تم استدعاء السفير البريطاني لدى طهران الى الخارجية الايرانية اليوم الخميس وذلك على خلفية قيام قوات البحرية البريطانية باحتجاز غير قانوني لناقلة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق .

واعترضت وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس قبالة “الصخرة” في مضيق جبل طارق .

ولم تحدد السلطات في منطقة جبل طارق مصدر النفط لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري “لويد ليست” ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا الى سوريا.

وتم إيقاف الناقلة “غريس” التي يبلغ طولها 330 مترا، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم أن اسبانيا ترفض ذلك وتؤكد أحقيتها في هذه المنطقة.

المصدر: فارس