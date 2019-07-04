غرق قارب يحمل 80 مهاجرا قبال السواحل التونسية وإنقاذ 4 أشخاص وفقدان الباقين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2019 - 16:42
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غرق قارب يحمل 80 مهاجرا قبال السواحل التونسية وإنقاذ 4 أشخاص وفقدان الباقين (سبوتنيك)
منذ 9 mins
4 July، 2019
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