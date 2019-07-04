زاخاروفا: العقوبات الأميركية هي التي دفعت ايران لتجاوز حد اليورانيوم المنصوص عليه بالاتفاق النووي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تجاوز إيران عتبة احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب جاء نتيجة للعقوبات الأميركية، التي لا تسمح لإيران بتنفيذ خطة العمل الشاملة.

وقالت زاخاروفا: “تجاوز الحد المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة أمر مؤسف، ولكن يجب أن تؤخذ هذه الحقيقة كنتيجة طبيعية لجميع تلك الأحداث التي سبقتها”.

ووفقا لزاخاروفا، فإن العقوبات الأميركية “جعلت تنفيذ الجانب الإيراني لخطة العمل الشاملة أمرا غير ممكن”.

وتابعت زاخاروفا: “كل ما يقوم بها الجانب الإيراني لا يزال تحت السيطرة الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لا توجد مخاوف من وجهة نظر عدم الانتشار النووي في هذا الصدد”.

المصدر: سبوتنيك