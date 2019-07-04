وزارة الأمن الإيرانية تنفي الاشاعات عن المفاوضات مع امريكا

أصدرت وزارة الأمن الإيرانية نفياً بما يتم تداوله من تصريحات كاذبة منسوبة لها حول المفاوضات مع امريكا، محذرةً من نشر إشاعات ضد الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الأمن الإيرانية أصدرت بياناً تنفي فيه ما يتم تداوله من تصريحات كاذبة منسوبة لها حول المفاوضات مع امريكا، نقلها البعض عن لسان وزير الأمن الإيراني قيل فيها أنه ستتم إجراء مفاوضات مع امريكا اذا ما سمح الامام السيد علي الخامنئي.

ونفى بيان الوزارة هذا القول المنسوب للوزير محذرةً من نشر إشاعات هدفها إثارة الفوضى وتشويش الرأي العام لصالح أعداء الثورة الإسلامية.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات خاطئة منسوبة لوزير الأمن الإيراني محمود علوي قيل أنه صرح بها خلال كلمة له في مراسم إحياء ذكرى الشهيد آية الله قاسمي سوادكوهي.

المصدر: وكالة مهر