أبرز التطورات على الساحة السورية

المشهد الميداني والأمني:

دمشق وريفها:

ـ صرح مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري قامت بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي التضامن جنوب دمشق من الساعة 12.00 وحتى الساعة 13.00.

حلب:

ـ القت الجهات المختصة القبض على سبعة أشخاص معهم أجانب بحوزتهم 11 كيلو و400 غرام من مادة الحشيش المهرب من تركيا عن طريق الإرهابين في ريف حلب الشمالي، كانت بطريقها إلى مدينة منبج في الريف الشمالي الشرقي.

ـ منعت “الوحدات الكردية” دخول الدراجات النارية الى بعض احياء مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، لأسباب مجهولة.

حمص:

ـ عثرت الجهات المختصة على مستودع يحوي كمية كبيرة من الذخيرة المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في قرية قزحل بريف حمص الشمالي.

دير الزور:

ـ شنت “قسد” حملة مداهمات وتفتيش في منطقتي العزبة و”مرار عظمان” بريف دير الزور الشمالي الشرقي، بحجة البحث عن مطلوبين لها.

الحسكة:

ـ قتل أحد مسلحي “قسد” جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة.

ـ قتل شخص وأصيب آخر جراء دهسهما بسيارة لـ “الوحدات الكردية” عند مفرق قرية شموكة جنوب شرق بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث قام الأهالي في الريف ذاته، بقطع الطريق العام (الحسكة _تل تمر) احتجاجاً على تكرر حوادث الدهس من قبل “الوحدات”.

ـ عثر على جثة فتاة في عقدها الثاني مجهولة الهوية ملقاة قرب تجمع القمامة المقابل لمدرسة نعيم اللجي في حي غويران بمدينة الحسكة.

ـ طالب مسؤولو “قوات_الصناديد _ قسد” مسلحيهم باستلام رواتبهم باللباس المدني جراء انتشار عمليات الاغتيال في بلدة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

الرقة:

ـ شنت “قسد” حملة اعتقالات في قرية كسرة فرج بريف الرقة الجنوبي، لأسباب مجهولة.

ـ شنت “قسد” حملة مداهمات في قرية كورمازة جنوب مدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي، واعتقلت شابا لأسباب مجهولة.

المشهد العام:

محليا:

ـ شارك الرئيس السوري بشار الأسد الشباب السرياني الكاثوليكي جلسة حوارية مفتوحة خلال المعسكر الذي انطلق أول أمس الثلاثاء تحت عنوان “فيك رجائب” بمدينة صيدنايا بدير القديس توما.

دولياً:

ـ قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه ينبغي على روسيا أن تضبط “النظام السوري” بخصوص الهجمات التي يشنها على إدلب.

وأوضح تشاووش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن تركيا بحثت المسألة والعملية السياسية مع روسيا في قمة العشرين.

وأضاف أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن سيتجه إلى سوريا في الفترة القادمة، بخصوص تشكيل لجنة صياغة الدستور.

وأشار أنه كان هناك خلاف بين الأطراف على 6 من أعضاء اللجنة، مضيفًا: “نرى أن الخلاف في هذا الخصوص تم حله، وسنشكل لجنة صياغة الدستور فيما بعد”.

ولفت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاق إدلب والثقة بين البلدين.

وتابع قائلًا: “بطبيعة الحال، تقع المسؤولية هنا على عاتق روسيا، ينبغي عليها أن تضبط النظام، ويجب وقف هذه الهجمات”.

وبين أن تركيا قدمت معلومات لروسيا عن المواقع التي تعرضت لقصف “النظام” ومنها مستشفيات ومدارس ومدنيين.

وأوضح أن لدى روسيا مخاوف أمنية بخصوص قواعدها في المنطقة لوجود مجموعات راديكالية فيها.

وقال إن تركيا تبحث كافة القضايا مع روسيا وإيران وبقية الفاعلين “لأن الملف السوري، أي إدلب، قضية خطيرة”.

ـ أعلن القائد الجديد لقوات التعبئة الإيرانية غلام رضا سليماني في أول تصريح له، أن قوات التعبئة “الباسيج” لم تعد محدودة بجغرافيا إيران، بل باتت تجربة واضحة في دول عربية.

وأوضح سليماني، أن تجربة “الباسيج” باتت واضحة اليوم في سوريا والعراق وسواحل المتوسط (لبنان) وجنوب شرق شبه جزيرة الحجاز (اليمن).

ـ قالت حكومة جبل طارق إن مشاة البحرية الملكية البريطانية ومسؤولي إنفاذ القانون احتجزوا ناقلة نفط عملاقة يشتبه أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الحكومة في بيان أن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو “تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا”.

وأضاف “بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية”.

ونشرت الحكومة أمس الأربعاء لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها.

ـ رحبت بريطانيا بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز ناقلة نفط عملاقة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي “نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على “النظام السوري” ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية صباح اليوم بنجاح”.

وأضاف “يبعث هذا برسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول”.

ـ أعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا في جبل طارق، كان بطلب أمريكي من بريطانيا.

وقال إنه “على ما يبدو أنه تم توقيف الناقلة في المياه الإقليمية الإسبانية”

المصدر: الاعلام الحربي