المجلس الدستوري استمع لشهود في طعن بنيابة ديما جمالي

استمع “المجلس الدستوري” في لبنان الخميس الى كل من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ورئيس قلم المحافظة لقمان الكردي ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، وذلك كشهود في الطعن المقدم من يحيى مولود بنيابة ديما الجمالي في الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس(شمال لبنان).

وقال نهرا بعد الاستماع اليه “لنا الشرف المجيء الى المجلس الدستوري ولقاء القاضي المقرر، وقد اجبنا على كل الأسئلة في ما يخص فترة ما قبل الإنتخابات بكل الصراحة وقد قلنا كلمة حق ولا جديد لدينا”.

من جهته، قال خير “كانت جلسة جدية، ومسرور لأن الأسئلة كانت من الواقع الإنمائي والحياتي للشعب اللبناني”، وتابع “ليس لدينا شيئا جديدا نحن دائما نتحدث عما نقوم به وكل يوم نعمل العمل ذاته الان وبعد عشر سنوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام