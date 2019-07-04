طائر في فلوريدا يطعم صغاره سجائر

التقطت المصورة الأميركية، كارين مايسون، صورةً لطائرِ أبو المقص الأسود، وهو يطعم صغاره عقب سيجارة، على أحد شواطئ مدينة فلوريدا الأميركية، مما أعاد تسليط الضوء على كارثة التلوث البلاستيكي في المحيطات.

وأخذت المتخصّصة في تصوير الحياة البريَّة الصورة المذكورة، الشهر الماضي، على شاطئ سانت بيت. ونشرتها معلقة: “الطيور قد يختلط عليها الأمر، فتحسب السجائر طعامًا طيباً تطعمه لصغارها”، وفق ما نقلت مواقع أميركية.

وقد وصفت “الجمعيّة الملكية لحماية الطيور” في بريطانيا الصورة بأنها “تدمي القلب”، إذ توضّح آثار القمامة التي يرميها البشر على حياة الحيوانات وتغذيتها، وفقاً لموقع “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي).

وأكد متحدّث باسم “الجمعية الملكيّة لحماية الطيور” أن الطبيعة تعاني كي تتأقلم مع أفعال الإنسان. وأشار: “كل عام تقع حيوانات ضحية منتجات صنعها الإنسان. ووصل الأمر بالطيور إلى أن تصنع أعشاشها من القمامة”.

وتصنع فلاتر السجائر عادةً من ألياف البلاستيك، وهي مواد كيميائية مصنوعة، تحتاج عمليّة تحللها في الطبيعة إلى سنواتٍ عديدة.

المصدر: العربي الجديد