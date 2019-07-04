تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الاسد باتجاه #المطار والاضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2019 - 11:21

تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الاسد باتجاه #المطار والاضرار مادية

منذ 22 mins 4 July، 2019
أخبار موقع المنار

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