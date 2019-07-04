إرسلان حذّر من مخاطر تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2019 - 11:21
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الإمام الخامنئي لبعثة الحج الإيرانية: على الأشخاص الذين يتولون إدارة مناطق الحج مسؤوليات جسيمة من بينها ضمان أمن الحجيج
الإمام الخامنئي: عدم التعرض لأميركا بانتقاد سياساتها يعد تحركاً سياسياً شيطانياً والدفاع عن المظلومين كاليمن واجب
الرئيس الشيخ حسن روحاني: سنطبق الاتفاق النووي بنسبة مئة بالمئة حين تنفذ الأطراف الأخرى بنوده بنسبة مئة بالمئة
الشيخ روحاني: سنرفع درجة تخصيب اليورانيوم بعد 7 تموز / يوليو بقدر ما يلزم ويمكن أن نستأنف العمل بمفاعل آراك
علي شمخاني: أوروبا رغم إهانتها من قبل أميركا باتت تمثل لاعباً مهترئاً ولم تقم بدورها كقطب مؤثر على الساحة الدولية
قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: لدينا أسلحة سرية وفريدة من نوعها والعدو يدرك جيداً قابلية إيران القتالية
مسؤول ملاحي إيراني: 840 رحلة طيران أجنبية تعبر يومياً أجواء الجمهورية الإسلامية وهناك زيادة على الطلب
الرئيس بري: أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من إنجاز الموازنة بانتظار إحالة قطوعات الحسابات لإنجاز الملف بالكامل
النائب جنبلاط بعد لقائه المدير العام للأمن العام في كليمونصو: للتعاون والانفتاح على كل الحلول حول ماجرى في الجبل
البطاركة الموارنة بعد اجتماعهم الدوري: نستنكر ما حصل في الجبل وندعو السلطة إلى تطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين
لقاء ثلاثي جمع الرئيسين بري والحريري والنائب السابق وليد جنبلاط عرض آخر التطورات وخطوات لتعزيز الوحدة والسلم الأهلي
مصادر اجتماع عين التينة تؤكد أن "ما اعترى العلاقات بين الحريري وجنبلاط من شوائب تم تبديدها وأصبحت من الماضي"
الجيش اللبناني: توقيف 171 شخصاً من جنسيات متنوعة خلال تدابير أمنية نفذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق
لجنة المال والموازنة تقر موازنة وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وتطلب إيضاحات تتعلق ببعض البنود بعد استثنائها
مراسل المنار: 7 جرحى على الأقل وتحطم مبنى من طابقين بانفجار وقع بمحطة الشحروق في بلدة بخعون في الضنية
النائب الأردني طارق خوري يدعو "كل حر" إلى تفجير أنبوب الغاز التابع لكيان العدو والذي يمر عبر الأردن
جاريد كوشنير: الخطة الاقتصادية لا يمكن تطبيقها إلا إذا توصل الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني لاتفاق سياسي شامل
استطلاع رأي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: 90 بالمئة من الفلسطينيين لا يثقون بالإدارة الأميركية
تجدد تظاهرات اليهود الأثيوبيين في كيان العدو وإغلاق تقاطع "عزرائيلي" وطريق "مناحيم بيغن" في "تل أبيب"
التلفزيون السوري: 4 شهداء وعدد من الجرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في شارع القنوات بمحافظة السويداء
مراسل المنار في تونس: العثور على 10 كلغ من المواد المتفجرة مدفونة تحت التراب في جامع الغفران بالعاصمة
قوى الحرية والتغيير في السودان: وافقنا على التفاوض مع المجلس العسكري بشروط أهمها تحديد جدول زمني محدود لها
حكومة الوفاق الليبية تحمل قوات حفتر المسؤولية عن مقتل 40 مهاجراً في غارة جوية على مركز احتجاز لهم شرق طرابلس
الرئيس الجزائري المؤقت: أدعو جميع المكونات السياسية إلى الانخراط في الحوار الوطني الشامل الذي نعمل على إطلاقه
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصادق على تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الصواريخ المتوسطة المدى مع واشنطن
إرسلان حذّر من مخاطر تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين
منذ 29 mins
4 July، 2019
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