أرسلان: أحذر من تسليم أبرياء للتغطية على المتورطين

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “أحذر من مخاطر تسليم أناس أبرياء للتغطية على المتورطين الحقيقيين بجريمة الاغتيال التي هددت السلم الأهلي وأمن الدولة على حد سواء، ومسارهما القضائي معروف وليس بحاجة لاجتهادات وتدوير زوايا”.

أضاف: “مؤكدا على ما قاله فخامة رئيس الجمهورية بأن هنالك مسارين مختلفين لا يلتقيان اولا المسار القضائي للاقتصاص من المحرض والمرتكبين والثاني المسار السياسي القائم على الأسس الوطنية لقيام الجمهورية”.

وختم أرسلان :” هذا هو موقفنا الواضح والصريح ولا مجال للقبول بأي طروحات أخرى لا تجدي نفعا، شاكرين القوى الأمنية وشاكرين دور اللواء عباس ابراهيم على هذه الأسس التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام