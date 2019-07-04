واشنطن تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 4 2019 - 08:14

واشنطن تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في ليبيا

منذ 54 mins 4 July، 2019
مجلس الامن
الامم المتحدة

عرقلت الولايات المتحدة الأربعاء إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأوقعت 44 قتيلا على الأقل، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إنه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتهم المشير خليفة حفتر بشنها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

لكن دبلوماسيين أميركيين قالوا خلال الجلسة إنهم طلبوا ضوءا أخضر من واشنطن للموافقة على النص، وانتهت المحادثات من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة، بحسب ما قالت مصادر لوكالة فرانس برس.

وقتل 44 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة في ضربة جوية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة