أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 04-07-2019

النهار

التعطيل “من داخل” بكمّاشة الحزب وباسيل؟

كوشنر: لبنان يريد حلاً عادلاً لمسألة اللاجئين

مهمة ساترفيلد تحتضر و”لاءات” لبنان على حالها

جنبلاط يكسر الحصار ويحبط الانقلاب وباسيل يسعى إلى “معادلة حكم جديدة”

الأخبار

جنبلاط يحتمي بالميثاقية!

صندوق النقد يشكّك بإصلاحات الحكومة: خطوة أولى على طريق طويل

«انتفاضة» بيروتية ضد المحرقة!

اللواء

اللقاء الثلاثي: خارطة طريق لما بعد لململة ذيول الأحد الدامي

الحكومة فوق برميل بارود فهل تنجح المساعي في منع الإنفجار

بري: تاريخ لبنان يعرف من خصوصية الجبل

الجمهورية

الحكومة معطلة.. حتى نجاح المعالجات

«مصالحة عين التينة»: الخلافات من الماضــي.. الحكومة متعثرة.. وأزمة الجبل تتفاعل

«رسائل ساخنة» من «مجلس الدفاع» الى الحكومة

باسيل ينكر تفاهمه مع الحريري قبل صياح الديك

الديار

ضربة قاضية لمسرحية الموازنة قام بها صندوق النقد الدولي في تقريره

الحقيقة المرّة… لا مهرب من زيادة الضرائب والرسوم في موازنة 2019

صندوق النقد لمصرف لبنان… إنسحب من سوق سندات الخزينة اللبنانية

الشرق

مساعي ابراهيم تتقدم وجنبلاط منفتح على “كل الحلول”

البناء

بري وإبراهيم بدعم من حزب الله على خط الحلول السياسية والأمنية والقضائية والمصالحات الشاملة

جنبلاط يريد العودة إلى ما قبل قبرشمون وليس حلولاً جذرية تفتح باب التنازلات

أرسلان يرفض أولوية التهدئة ويُصرّ على حل قضائي وأمني يعبّر عن حجم الحادثة

المصدر: صحف