محمود عباس: “مؤتمر المنامة” فشل و”صفقة القرن” انتهت

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن “مؤتمر المنامة الذي عقدته الولايات المتحدة مؤخراً فشل، ولم ينتج عنه شيء، لعدم مشاركة فلسطين”. وشدد على ان “صفقة القرن انتهت”.

وأضاف عباس الاربعاء أن “أي خطة وصفقة لا يشارك بها أو يقبلها الجانب الفلسطيني ستفشل”، وتابع “أولا الحل السياسي ثم الاقتصاد، لسنا بحاجة لاقتصاد، نحن بحاجة لكرامة وأمن ودولة”.

واوضح عباس ان “مؤتمر المنامة كذبة كبيرة اخترعها كوشنير للضحك على الناس، ونحن لا أحد يضحك علينا”، وأشار إلى “أن الكل الفلسطيني رفض مؤتمر المنامة”، وقال “لم يحضره سوى فلسطيني جاسوس لا أريد ذكر أسمه، وخرج برعاية إسرائيل”.

واعتبر عباس انه “قبل حل القضية الفلسطينية أي تطبيع عربي مع إسرائيل خطأ سياسي يحب أن لا يقترف”.

المصدر: فلسطين اليوم