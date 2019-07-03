ظريف : العدوان الامريكي على ايران لم يبدأ من “ترامب”

نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف مساء اليوم الاربعاء تغريدة عبر حسابه في تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة اسقاط طائرة الركاب الايرانية؛ اكد فيها بأن “العدوان الامريكي ضد ايران لم يبدأ من ترامب”.

واضاف وزير الخارجية في تغريدته :” قبل 31 عاما في مثل هذا اليوم، اقدمت فرقاطة امريكية على اسقاط طائرة نقل الركاب الايرانية النفاثة بالرحلة رقم 655 فوق المياه الاقليمية الايرانية؛ مما اسفر عن استشهاد 290 من (المدنيين) الابرياء بمن فيهم 66 طفلا”.

هذا، ولم تتحمل الادارة الامريكية المسؤولية في هذا الحادث، وعليه لم يتم ادانة اي من طاقم الفرقاطة فينسنس بل العكس تم تكريم قائدها “ويليام راجرز” ومنحه ميدالية الشجاعة.

المصدر: ارنا