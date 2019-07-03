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July 3 2019 - 19:39

غوتيريش: لتحقيق دولي مستقل بقصف مركز إيواء مهاجرين شرق العاصمة الليبية

منذ 8 mins 3 July، 2019
غوتيريش
الامم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحقيق دولي ومستقل حول القصف الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأربعاء “الأمين العام يدين قصف مركز إيواء المهاجرين في ليبيا، ويذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، بعدم تعريض حياة المدنيين للخطر وأنه “يطالب بنقل المهاجرين لمراكز إيواء آمنة”.

وأضاف دوجاريك “الأمين العام يطالب بالتحقيق الفوري الدولي والمستقل لهذه الأحداث بما يضمن تقديم المسؤولين عن ارتكاب هذا القصف للعدالة”، وتابع “الأمين العام يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية”.

المصدر: سبوتنيك

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