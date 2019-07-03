إسقاط سابع طائرة تجسسية للعدوان على اليمن خلال أسبوعين

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، طائرة تجسسية لقوى العدوان في جيزان.

وأكد مصدر في الدفاع الجوي لـ “المسيرة نت” أن الطائرة التجسسية التابعة لقوى العدوان تم إسقاطها شرق جبل الدود.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شرق الدود محققةً إصابات موفقة.

كما يلي عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال الأسبوعين:

1ـ إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في الشرفة بنجران بتاريخ 19 يونيو.

2 ـ إسقاط طائرة تجسسية للعدوان جراء خرقها للهدنة وقيامها بتنفيذ مهمة عدائية في أجواء منطقة الفازة في الحديدة بتاريخ 21 يونيو.

3 ـ إسقاط طائرة تجسسية في منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة بتاريخ 22 يونيو.

4 ـ إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان قبالة السديس بنجران بتاريخ 23 يونيو.

5 ـ إسقاط طائرة تجسسية للعدو شمال شرق مديرية الدريهمي بالحديدة جراء خرقها للهدنة وقيامها بتنفيذ مهمة عدائية بتاريخ 27 يونيو.

6 ـ إسقاط طائرة تجسسية شرق جبل النار قبالة جيزان بتاريخ 28 يونيو.

المصدر: المسيرة