بوتين سيبحث ملفات دولية عديدة خلال زيارته لايطاليا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن “الرئيس فلاديمير بوتين سيبحث في إيطاليا، قضايا التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني”.

وقال أوشاكوف الاربعاء “نخطط لتبادل مفصل للآراء حول مواضيع مثل روسيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن النزاعات في سوريا وأوكرانيا والوضع حول إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”، وتابع “بطبيعة الحال، سيتم التطرق إلى الوضع في ليبيا بالتفصيل، وستتم مناقشة سبل تحقيق التوافق الوطني في هذا البلد”.

هذا ومن المزمع أن يقوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة إلى إيطاليا، يوم 4 تموز/يوليو الجاري، حيث سيجري محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي، كما يلتقي مع بابا الفاتيكان فرانسيس.

المصدر: سبوتنيك