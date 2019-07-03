تونس: العثور على قرابة 10 كيلوغرامات من المتفجرات بجامع “الغفران” بحي الانطلاقة

أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بأن القوات التونسية عثرت على قرابة 10 كغم من المواد المتفجرة بجامع “الغفران” بحي الانطلاقة، غربي العاصمة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن تلك المواد كانت مُخبأة بإحكام تحت جذع شجرة مغروسة بساحة الجامع المذكور.

وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية المختصة قامت بنقلها بعناية وإخضاعها للتحاليل الفنية، وفتح تحقيق في إمكانية ارتباط المواد المحجوزة بالتفجيرات الأخيرة التي حدثت، يوم الخميس 27 يونيو، بشارع “شارل دي غول” والقرجاني، ويوم الثلاثاء 2 يوليو بحي الانطلاقة.

وأكدت المصادر نفسها، أن “تعزيزات أمنية تقوم حاليا بتمشيط الجامع ومحيطه، بحثا عن مواد متفجرة أخرى أو أسلحة محتملة، وذلك بعد القيام بسلسلة من التحريات في الآونة الأخيرة حول وجود تحركات لعناصر في غاية الخطورة لاستهداف دوريات أمنية ومواقع حساسة في إقليم تونس الكبرى”.

كما تتواصل أيضا التحقيقات الأمنية الميدانية التي انطلقت منذ ليلة الثلاثاء، بعد تفجير انتحاري نفسه بواسطة حزام ناسف إثر محاصرته من قبل قوات الأمن، قرب نهاية محطة خط المترو الخفيف في حي الانطلاقة.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية