الجيش: توقيف 171 شخصا من جنسيات متنوعة وضبط اسلحة ومخدرات نتيجة التدابير الأمنية في مختلف المناطق

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخه، أوقفت وحدات الجيش بنتيجة التدابير الأمنية التي تتخذها في مختلف المناطق اللبنانية، 171 شخصا من جنسيات متنوعة للأسباب التالية: محاولة الفرار من عناصر الحاجز وصدم أحد العسكريين، حيازة أسلحة وممنوعات، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات أسلحة حربية خفيفة، وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى عدد من السيارات والدراجات النارية.

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام