سلسلة اخبار محلية متفرقة

نفذَ الجيش اللبناني يوماً امنياً في مختلِفِ المناطق. وأقامت وِحداتُ الجيشِ حواجزَ ثابتةً ومتنقلةً في بيروتَ والشَمال والجبل والجنوب، وعَمِلَتِ العناصرُ على التدقيقِ بهُوياتِ المارة، وتفتيشِ السياراتِ بصورةٍ دقيقة. وقربَ السفارةِ الكويتية في بيروت، نفذَ عناصرُ من الجيشِ انتشاراً كثيفاً، وتمَ ملاحقةُ سيارةٍ حاولتِ الهرَبَ من عناصرِ الجيش،ِ فحصلَ اطلاقُ نار، واصطدمَت السيارةُ بسيارةٍ رباعيةِ الدفع، وتمَ القاءُ القبضِ على السائقِ بِحَسَبِ شهودِ عِيان. وفي طرابلس اكدت مصادرُ اَنَ الجيشَ نفذَ انتشارا كثيفاً وفرضَ اجراءاتٍ استثنائيةً في بعضِ المناطق.كما انتشرت حواجز الجيش اللبناني في المناطق العكارية لاسيما الحدودية منها حيث سيّر دوريات راجلة ومؤللة.

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اعتصم عددٌ من موظفي المستشفياتِ الحكومية في لبنان أمام وزارة الصحة، مطالبين بتصحيح أوضاعِهم ومعالجةِ القضايا والمطالبِ العالقة منذ سنوات.

شارك في الإعتصام الإتحادُ العمالي العام والإتحادُ الوطني للنقابات وعددٌ من الجمعياتِ الحقوقية، وقد أكدت الكلماتُ ثقتَها بجهودِ وزير الصحة جميل جبق الساعي إلى النهوض بالقطاع الصحي وتطويره، مطالبةً بالإسراعِ في تطبيقِ خطةِ النهوضِ لإنقاذِ وضعِهم المعيشي.

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي:

تمكن قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية من تنظيم /191/ محضرا خلال الفترة الممتدة من 1/4/2019 ولغاية 1/7/2019 بمخالفات ارتكبها أصحاب مطاعم وملاهي ومسابح ووكالات سياحة وسفر وشركات Valet Parking ، وفيما يلي جدولا إحصائيا بهذه المخالفات:

1 – مطاعم

(عدم وجود ترخيص، عدم وجود لائحة طعام، مخالفة شروط لائحة الأسعار، عدم وضع لائحة الأسعار في مكان بارز، عدم وجود شهادات صحية) 69

2 – ملاهي ليلية

(ادخال قاصرين، تقديم مشروبات روحية للقاصرين، ازعاج واقلاق راحة) 29

3 – مسابح

(عدم وجود منقذ بحري، عدم وجود غرفة اسعافات أولية، عدم وجود لائحة أسعار، نقص في عدد المنقذين، عدم وجود شهادات للمنقذين) 39

4 – وكالات سياحة وسفر

(عدم وجود ترخيص) 25

5 – شركات Valet Parking

(تشغيل عامل أجنبي، استعمال الطريق العام لركن السيارات، عدم تدوين التعرفة على الإيصال، التسبب بعرقلة السير) 26

6 – مكاتب تأجير سيارات

(عدم وجود ترخيص) 3

لذلك، تدعو هذه المديرية العامة المواطنين الكرام إلى عدم التردد في الإبلاغ عن شكاويهم التي تتعلق بهذه المخالفات، عبر الاتصال بقسم الشرطة السياحية، على الرقم الساخن /1735/.

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طقس صيفي معتاد يشهده لبنان في هذه الأيام. وتوقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكونَ الطقسُ غداً قليلَ الغيومِ معَ ارتفاعٍ محدودٍ بدرجاتِ الحرارة على الجبال والداخل واستقرارِها على الساحل.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام