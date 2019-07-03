المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة المتهمين بتجنيد إنتحاريي القاع الى 21 آب

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الى 21 آب المقبل، محاكمة السوريين الموقوفين عبد السلام العزو ونايف الصايغ واللبنانيين الموقوفين أحمد أمون وحسين رايد، في قضية تفجيرات القاع الإرهابية وقتل مدنيين.

ويحاكم العزو والصايغ وامون بجرائم “الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي، وتجنيد إرسال الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم داخل بلدة القاع في 27 حزيران 2016، ومهاجمة مواقع للجيش اللبناني، ما تسبب بقتل مدنيين وجرح عسكريين ومدنيين، وإحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة”، فيما يحاكم المتهم رايد بجرم تأمين الأسلحة والمتفجرات الى الإرهابيين.

وجاء تأجيل الجلسة بعدما استمهل وكيل الدفاع عن المتهم عبد السلام العزو للاطلاع على الملف قبل المباشرة باستجواب موكله.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام