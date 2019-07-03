الحريري استقبل مديرة منظمة الهجرة لمنطقة الشرق وشمال افريقيا

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كارميلا غودو في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتناول البحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان. وعرضت غودو للحريري خطة المنظمة التي قضت بنقل مئة ألف لاجئ من لبنان الى دول أخرى منها كندا وأوستراليا ودول أوروبية أخرى بين 2011 و2019 ومساعدتهم في بدء حياة جديدة، وهو ما يشكل خطوة بارزة واساسية في اطار اعادة توزيع اللاجئين السوريين في لبنان والذين فروا من بلادهم بعد اندلاع الازمة فيها.

وقالت غودو بعد الاجتماع: “التقينا للتو رئيس الوزراء وشكرناه على القرار الذي تم اتخاذه في 25 نيسان الماضي والمتعلق بانضمام لبنان إلى المنظمة. كما ألقيت الضوء على الإنجاز الأخير للمنظمة في لبنان والذي تمثل بمساعدتها مئة ألف لاجئ سوري على مغادرة لبنان والتوجه إلى بلدان أخرى لبدء حياة جديدة، وقد بدا أكثر من 90 في المئة من المئة منهم حياة جديدة في كندا أو الولايات المتحدة أو أوروبا. لذلك نحن ممتنون جدا لحكومة لبنان ولرئيس الوزراء على الدعم الذي يقدمانه للمنظمة الدولية للهجرة.

وبالأمس افتتحنا مع اللواء عباس إبراهيم عيادة صحية على الحدود اللبنانية-السورية في إطار مشروع إنساني قدمنا من خلاله المعدات اللازمة للمستوصف بفضل منحة من الحكومة اليابانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام