توقيف فلسطينيين في صيدا لبيعهما الدخان والتنباك المهربين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2019 - 16:07

توقيف فلسطينيين في صيدا لبيعهما الدخان والتنباك المهربين

منذ 22 mins 3 July، 2019
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “نتيجة للتحريات والاستقصاءات، وبعد توافر معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين ببيع دخان وتنباك مهربين، داهمت قوة من المفرزة المذكورة بتاريخ 25/6/2019، مكاني تواجدهما في صيدا، وعملت على توقيفهما، وهما:
– ر. م. (مواليد عام 1989، فلسطيني)
– م. ح. (مواليد عام 1999، فلسطيني)

كما جرى ضبط كمية من التبغ والتنباك المهربين، تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية.

سلم الموقوفان مع المضبوطات إلى مخفر صيدا القديمة، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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