أرسلان من وزارة الدفاع: ضرب هيبة المؤسسة العسكرية هو ضرب هيبة البلد والتعرض لأي وزير هو تعرض مباشر للسلم الأهلي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2019 - 14:14

أرسلان من وزارة الدفاع: ضرب هيبة المؤسسة العسكرية هو ضرب هيبة البلد والتعرض لأي وزير هو تعرض مباشر للسلم الأهلي

منذ 15 mins 3 July، 2019
بو صعب يلتقي ارسلان والغريب
لبنان

رأى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وحضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، “ان ضرب هيبة المؤسسة العسكرية هو ضرب هيبة البلد”.

وقال أرسلان”أطلعت الوزير بو صعب على كثير من التفاصيل وزودته بفيديوهات ومعلومات دقيقة عما حصل في موضوع الكمين المحكم لاغتيال وزير في الحكومة هو الوزير صالح الغريب، ومسألة الاغتيال والكمين لوزير حالي ليست خاضعة للتفاوض مع أحد وإصرارنا على المجلس العدلي ليس من خلفية نكايات، وان التعرض لأي وزير هو تعرض مباشر للسلم الأهلي والتوصيف الجرمي هو الاساس واي محاولة للعب فيه غير مقبولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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