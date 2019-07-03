قوى الامن : تنظيم 191 محضرا بمخالفات عدة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بيان ان “قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية تمكن من تنظيم 191 محضرا خلال الفترة الممتدة من 1/4/2019 ولغاية 1/7/2019 بمخالفات ارتكبها أصحاب مطاعم وملاهي ومسابح ووكالات سياحة وسفر وشركات Valet Parking ، وفيما يلي جدولا إحصائيا بهذه المخالفات:
متسلسل – نوع المؤسسة – عدد المحاضر
1 – مطاعم
(عدم وجود ترخيص، عدم وجود لائحة طعام، مخالفة شروط لائحة الأسعار، عدم وضع لائحة الأسعار في مكان بارز، عدم وجود شهادات صحية) 69
2 – ملاهي ليلية
(ادخال قاصرين، تقديم مشروبات روحية للقاصرين، ازعاج واقلاق راحة) 29
3 – مسابح
(عدم وجود منقذ بحري، عدم وجود غرفة اسعافات أولية، عدم وجود لائحة أسعار، نقص في عدد المنقذين، عدم وجود شهادات للمنقذين) 39
4 – وكالات سياحة وسفر
(عدم وجود ترخيص) 25
5 – شركات
Valet Parking (تشغيل عامل أجنبي، استعمال الطريق العام لركن السيارات، عدم تدوين التعرفة على الإيصال، التسبب بعرقلة السير) 26
6 – مكاتب تأجير سيارات
(عدم وجود ترخيص) 3
لذلك، تدعو هذه المديرية العامة المواطنين الكرام إلى عدم التردد في الإبلاغ عن شكاويهم التي تتعلق بهذه المخالفات، عبر الاتصال بقسم الشرطة السياحية، على الرقم الساخن /1735/.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام