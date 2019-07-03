الوكالة الوطنية للاعلام تنفي خبرا يتم تناقله عبر واتساب منسوبا اليها عن سيارة مفخخة في الناعمة

يتم عبر تطبيق “واتساب” تناقل خبر منسوب الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، ومفاده “ان عمليات بحث تجري عن سيارة مفخخة يرجح دخولها الى حارة الناعمة وإنتشار كثيف للقوى الأمنية والجيش في المنطقة”.

ان “الوكالة الوطنية للاعلام”، اذ تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، تؤكد انها لم تنشر أي خبر من هذا النوع عبر موقعها، وهي الحريصة دوما على نشر أخبار مستقاة من الجهات المختصة تأكيدا لصدقيتها وحرصا على السلم الاهلي، وهي تأسف لما ينسب اليها من أخبار غير صحيحة وكاذبة، وستضطر آسفة الى ملاحقة كل من ينسب اليها خبرا غير صحيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام