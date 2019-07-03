وفد الجامعة العربية يصل الخرطوم لاستئناف مساعي دفع الحوار بين أطراف الأزمة

وصل وفد من جامعة الدول العربية إلى العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء، لمتابعة جهود دفع الحوار بين أطراف الأزمة السياسية هناك. وذكر بيان للجامعة أن “وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصل للخرطوم في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد”. وأوضح أن “زيارة الوفد تأتي في سياق التزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف في السودان، ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض، والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطني عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية