البعثة الأممية بليبيا تدعو لمحاسبة منفذي غارة ضربت معسكراً للمهاجرين شرقي طرابلس

دعت البعثة الأممية في ليبيا الأربعاء، إلى محاسبة منفذي الغارة الجوية التي خلفت عشرات القتلة بمعسكر للمهاجرين شرقي العاصمة طرابلس، واصفة إياها بأنها ترقى لمستوى جريمة حرب. وقالت البعثة في بيان إنها “تدين بأشد عبارات الشجب والإدانة القصف الجوي الغادر ضد مأوى المهاجرين في تاجوراء، والذي أودى بحياة أكثر من 44 شخصا منهم وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة”، مشيرة إلى أن “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاعتداء بالقصف على مركز الإيواء الذي يُحتجز فيه قرابة 600 مهاجر”. ونقل البيان عن المبعوث الأممي، غسان سلامة، قوله إن “هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب”، داعيا “المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة، وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية