4 أسباب لزيادة الوزن غير المبررة.. منها ‬قصور الغدة الدرقية

في بعض الأحيان يزداد الوزن على الرغم من عدم تناول المزيد من الطعام مع المواظبة على ممارسة الرياضة، فما السبب؟
للإجابة عن هذا السؤال، قالت خبيرة التغذية الألمانية ريكاردا هولتورف إن زيادة الوزن غير المبررة لها أسباب عدة، منها:
1- احتباس السوائل بالجسم بسبب الإفراط في تناول الملح مثلا، أو بسبب الدورة الشهرية بالنسبة للنساء.
2- بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ومستحضرات الكورتيزون، إذ إن هذه الأدوية لها تأثير سلبي على عملية الأيض.
3- التوتر النفسي من أسباب زيادة الوزن غير المبررة، لأن هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين لها تأثير سلبي على الأيض، مما يؤدي إلى احتباس السوائل من ناحية وتراكم الدهون من ناحية أخرى.
4- الإصابة ببعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض، أو أمراض القلب أو مشاكل الكلى.
لذا ينبغي على أي حال استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء زيادة الوزن غير المبررة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض إضافية مثل قِصر النفس والتورمات والآلام والتعب وفقدان الشهية والحساسية للبرودة.
المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء