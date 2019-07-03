4 أسباب لزيادة الوزن غير المبررة.. منها ‬قصور الغدة الدرقية

في بعض الأحيان يزداد الوزن على الرغم ‫من عدم تناول المزيد من الطعام مع المواظبة على ممارسة الرياضة، فما ‫السبب؟

للإجابة عن هذا السؤال، قالت خبيرة التغذية الألمانية ريكاردا هولتورف ‫إن زيادة الوزن غير المبررة لها أسباب عدة، منها:

1- احتباس السوائل بالجسم ‫بسبب الإفراط في تناول الملح مثلا، أو بسبب الدورة الشهرية بالنسبة ‫للنساء.

2- بعض الأدوية مثل مضادات ‫الاكتئاب ومستحضرات الكورتيزون، إذ إن هذه الأدوية لها ‫تأثير سلبي على عملية الأيض.

3- التوتر النفسي من أسباب زيادة الوزن غير المبررة، لأن ‫هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين لها تأثير سلبي على الأيض، ‫مما يؤدي إلى احتباس السوائل من ناحية وتراكم الدهون من ناحية أخرى.

4- الإصابة ببعض الأمراض مثل قصور الغدة الدرقية، الذي يتسبب في إبطاء عملية الأيض، أو أمراض ‫القلب أو مشاكل الكلى.

‫لذا ينبغي على أي حال استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن ‫وراء زيادة الوزن غير المبررة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض إضافية مثل ‫قِصر النفس والتورمات والآلام والتعب وفقدان الشهية والحساسية للبرودة.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء