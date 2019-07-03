الامام الخامنئي: أعداء الأمة الاسلامية سيضطرون في النهاية للركوع في مواجهة الاسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2019 - 12:12

الامام الخامنئي: أعداء الأمة الاسلامية سيضطرون في النهاية للركوع في مواجهة الاسلام

منذ 24 mins 3 July، 2019
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