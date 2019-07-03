الامام الخامنئي: عداء المستكبرين واميركا الحقيقي للشعوب المسلمة هو العداء للحقائق الاسلامية التي لو تخلوا عنها لزال العداء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2019 - 12:13

الامام الخامنئي: عداء المستكبرين واميركا الحقيقي للشعوب المسلمة هو العداء للحقائق الاسلامية التي لو تخلوا عنها لزال العداء

منذ 28 mins 3 July، 2019
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