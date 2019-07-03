الامام الخامنئي: عداء المستكبرين واميركا الحقيقي للشعوب المسلمة هو العداء للحقائق الاسلامية التي لو تخلوا عنها لزال العداء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2019 - 12:13
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل مسؤولي وكوادر شؤون الحج على أعتاب بدء موسم الحج وتوافد الحجاج الى الديار المقدسة
الإمام الخامنئي: على الاشخاص الذين يتولون ادارة مناطق الحج مسؤوليات جسيمة من بينها ضمان امن الحجيج
الإمام الخامنئي: الدفاع عن المظلومين كاليمن عمل سياسي وهو ذات التعاليم الإسلامية وهو واجب والبراءة من المشركين فريضة
الامام الخامنئي: أعداء الأمة الاسلامية سيضطرون في النهاية للركوع في مواجهة الاسلام
الرئيس الإيراني حسن روحاني: الالية المالية الأوروبية ليست الا استعراضات ولا تستجيب لمطالب ايران الى الان
الشيخ روحاني: اعتباراً من 7 تموز سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم للقدر الذي نريده ويلبي الضرورة والحاجة
الشيخ روحاني: سنعيد العمل بمفاعل آراك كما كان سابقاً بعد 7 تموز ما لم تنفذ جميع الأطراف التزاماتها
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب بلال خريس: تبلغت من وزير المال تحويل مبلغ مالي لإنهاء الاوتوستراد الدولي بين صيدا وصور
قوات العدو الصهيوني تعتقل الطفل "محمد داوود محمود" بعد تفتيش منزل والديه والعبث بمحتوياته بقرية العيسوية بالقدس المحتلة
قوات الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني بعد اصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس
الامام الخامنئي: عداء المستكبرين واميركا الحقيقي للشعوب المسلمة هو العداء للحقائق الاسلامية التي لو تخلوا عنها لزال العداء
منذ 28 mins
3 July، 2019
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