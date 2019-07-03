وزير النفط الايراني: نعمل ليل نهار للالتفاف على الحظر الاميركي

أكد وزير النفط بيجن زنكنة، أن “العمل جار ليل نهار للالتفاف على الحظر الاميركي وتصدير النفط الايراني”. وأوضح زنكنة، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش مشاركته باجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في فيينا، أنه “دون شك الحظر الاميركي ترك آثاراً سلبية على الاقتصاد الايراني، بيد أن ذلك لا يعني أننا لا نقاوم هذا الحظر غير العادل واللاشرعي”. وحول استفسار الوكالة عن حجم انتاج وتصدير النفط الايراني بعد إعادة الحظر الاميركي، أكد زنكنة عدم امكانية الافصاح عن طريقة التعامل مع هذه “العقوبات”، حيث إن “الكشف عنها يساعد اميركا على تكثيف الضغط على ايران”.

وشدد على أنه “من حق المشترين والمنتجين معرفة الارقام التي تخص صادرات النفط الايراني، بيد أن سوق النفط تتعرض لعبث من قبل اميركا وهذه ليست مشكلتنا، بل هذه معضلة اميركية فرضت علينا، ودفعنا لعدم الافصاح بهذا الجانب لصيانة مصالحنا الوطنية.” وحول آلية “اينستكس” الأوروبية للتعامل المالي مع ايران، أكد وزير النفط أن اداء الآلية سيكون ضعيفاً دون تحويل ايرادات النفط الايراني.

المصدر: وكاالة انباء فارس