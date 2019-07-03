الامام الخامنئي: الدفاع عن المظلومين واجب

اشار الامام السيد علي الخامنئي لدى استقباله صباح اليوم الاربعاء المعنيين بشؤون الحج، اشار الى مزاعم البعض حول عدم تسييس مناسك الحج منوها الى ان البعض يقول “لا تسيسوا الحج” بينما تكريس الوحدة امر سياسي والدفاع عن الشعب الفلسطيني عمل سياسي.

وشدد سماحته على ان الدفاع عن المظلومين كاليمن عمل سياسي، وهو ذات التعاليم الاسلامية وهو واجب والبراءة من المشركين فريضة .

وانتقد الامام الخامنئي من يعتبرون الحج مجرد مناسك عبادية وقال “الحج عمل سياسي وتكليف ديني لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية انما يمنعونها بسياسة مناهضة للدين” ، واضاف “تقع مسؤولية جسيمة على عاتق الذين يتولون ادارة مناطق الحج من بينها ضمان امن الحجيج”.

المصدر: قناة العالم