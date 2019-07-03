النائب البستاني: الثلث عطل الفتنة وحادثة قبرشمون فردية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2019 - 10:02

النائب البستاني: الثلث عطل الفتنة وحادثة قبرشمون فردية

منذ 14 mins 3 July، 2019
النائب فريد البستاني
لبنان

رأى النائب فريد البستاني في حديث الى أن “ما حصل بالامس خطوة مهمة للرئيس سعد الحريري لتنفيس الاحتقان وكان من حكمة الوزير جبران باسيل ووزراء التيار الوطني الحر تفادي حصول صدام في مجلس الوزراء”.

وتوجه لمن يتحدث عن ثلث معطل بالقول “هذا ثلث عطل الفتنة”.

ووصف النائب بستاني ما حصل بـ”الحادث الامني الخطير جدا استهدف وزيراً في الحكومة هو صالح الغريب وهذا أمر موفوض لكن القول إن ما حصل صداما مسيحيا درزيا فهذا غير صحيح”، مشددا على ان “حادثة قبرشمون حادثة فردية وجرت في ظل اجواء مشحونة شعبيا”.

وثمن جهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك جهود المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بهدف تنفيس الاحتقان والحفاظ على التفاهم والوئام بين الافرقاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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