النائب البستاني: الثلث عطل الفتنة وحادثة قبرشمون فردية

رأى النائب فريد البستاني في حديث الى أن “ما حصل بالامس خطوة مهمة للرئيس سعد الحريري لتنفيس الاحتقان وكان من حكمة الوزير جبران باسيل ووزراء التيار الوطني الحر تفادي حصول صدام في مجلس الوزراء”.

وتوجه لمن يتحدث عن ثلث معطل بالقول “هذا ثلث عطل الفتنة”.

ووصف النائب بستاني ما حصل بـ”الحادث الامني الخطير جدا استهدف وزيراً في الحكومة هو صالح الغريب وهذا أمر موفوض لكن القول إن ما حصل صداما مسيحيا درزيا فهذا غير صحيح”، مشددا على ان “حادثة قبرشمون حادثة فردية وجرت في ظل اجواء مشحونة شعبيا”.

وثمن جهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك جهود المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بهدف تنفيس الاحتقان والحفاظ على التفاهم والوئام بين الافرقاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام