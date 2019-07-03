البرلمان الاوروبي ينتخب رئيسا جديدا له

يختار النواب الأوروبيون الذين انتخبوا في أيار الماضي، اليوم رئيسا جديدا لبرلمانهم غداة الاتفاق الذي أبرم بشأن توزيع المناصب العليا بين قادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسيصوت النواب الجدد الذين تولوا مهامهم الثلاثاء بعد جلسة افتتاح قصيرة في ستراسبورغ في اقتراع سري لانتخاب رئيس للبرلمان خلفا للايطالي انطونيو تاجاني الذي ينتمي إلى مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اليميني.

وأكد الألماني مانفريد فيبر رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي أكبر كتلة في البرلمان، والمرشح الذي هزم لرئاسة المفوضية الأوروبية أنه مستعد لدعم مرشح المجموعة الاشتراكية الديموقراطية (ثاني كتلة في البرلمان)، في إطار التناوب بعد رئاسة تاجاني، ولا تضم لائحة المرشحين الأربعة التي نشرت ليل الثلاثاء الأربعاء أي مرشح من الحزب الشعبي الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية