الداخلية التونسية: قوات الأمن تقتل ارهابيا يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته ولا يوجد خسائر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2019 - 01:51

الداخلية التونسية: قوات الأمن تقتل ارهابيا يرتدي حزاما ناسفا بعد ملاحقته ولا يوجد خسائر

منذ 5 mins 3 July، 2019
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