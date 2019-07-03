الدفاع الروسية تنفي قيام روسيا بإبلاغ النرويج عن “انفجار غاز” على متن غواصتها

نفت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، تقارير تزعم أن روسيا أبلغت السلطات النرويجية المسؤولة عن السلامة النووية عن حدوث انفجار للغاز على متن غواصة تابعة لها.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة ردا على تقارير إعلامية أن “بؤرة الحريق الذي شب على متن الغواصة تم القضاء عليها بفضل جهود الطاقم المتفانية”. وأضافت الوزارة أنه “لم يتم إرسال بلاغ إلى الجانب النرويجي بخصوص الغواصة الروسية المخصصة للأبحاث العلمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت وزارة الدفاع أن 14 بحارا روسيا لقوا حتفهم جراء حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار.

وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه لأسر الضحايا، وأوعز لوزير الدفاع، سيرغي شويغو، بإرشاد اللجنة المعنية بالتحقيق في الحادث لكشف أسباب هذه المأساة بصورة تامة.

المصدر: وكالات