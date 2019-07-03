رئيس مجلس النواب المغربي في موسكو على رأس وفد برلماني

شارك الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، في الدورة الثانية للمنتدى البرلماني “الممارسة البرلمانية والتنمية”، الذي تحتضنه روسيا أيام 1 و2 و3 يوليو، بحسبما أفاد موقع المجلس.

وترأس المالكي الوفد المغربي المشارك في المنتدى البرلماني والذي يتكون من النائب الأول للرئيس سليمان العمراني، والنائب الثاني للرئيس التويمي بنجلون، ورؤساء الفرق إدريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية، وتوفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، ونور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي.

وقال موقع مجلس النواب إن مشاركة رئيس رئيس مجلس النواب بهذا الوفد المهم، تأتي في إطار توطيد العلاقات البرلمانية وتقوية التواصل المؤسساتي، والتي يجعل منها مجلس النواب من “أولوياته ضمن الدبلوماسية البرلمانية خدمة لقضايا البلد”.

وأشار الموقع الرسمي إلى أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس مجلس النواب مع مسؤولين روس، من أجل بحث قضايا التعاون في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات