بوتين يوجه شويغو بكشف تفاصيل حريق على متن غواصة أودى بحياة 14 بحارا روسيا

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء لقاء مع وزير الدفاع، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، تعازيه لأسر 14 بحارا لقوا حتفهم نتيجة حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية.

كما أوعز الرئيس الروسي لوزير الدفاع بالتوجه إلى مدينة سيفيرومورسك، حيث توجد الغواصة المنكوبة في قاعدة للبحرية الروسية، “من أجل الاستماع إلى تقرير وإرشاد لجنة (التحقيق) لكشف أسباب هذه المأساة بصورة تامة”. وأضاف: “أرجوكم تقديم تقرير لي شخصيا بعد عودتكم”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن 14 بحارا لقوا مصرعهم، الاثنين، جراء حريق اندلع على متن غواصة مخصصة لدراسة أعماق المياه وقيعان البحار لصالح القوات البحرية الروسية. وذكر البيان أن الحادث وقع في مياه روسيا الإقليمية، دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف البيان أن العمل جار لمعرفة ملابسات الحادث وأن القائد العام للقوات البحرية شخصيا هو الذي يشرف على التحقيق.

من جهتها، أوردت لجنة التحقيقات الروسية أن محققين عسكريين بدأوا تحريا تمهيديا في حادث مقتل البحارة الـ 14، مضيفة أن قرارا قضائيا سيتم اتخاذه بناء على نتائج التحري.

المصدر: وكالات