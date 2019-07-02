حملة اعتقالات جديدة في تركيا على صلة بمحاولة انقلاب 2016

اعتقلت السلطات التركية 63 شخصا الثلاثاء ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة المعارض فتح الله غولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء انقلاب 2016 الفاشل.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن النيابة العامة في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي.

في هذه الأثناء، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.

كما اعلنت النيابة العامة في انقرة توقيف 22 مشتبها بهم في حين صدرت مذكرات بحث عن ثمانية اخرين.

ويشتبه بأن جميع هؤلاء من مؤيدي حركة فتح الله غولن التي صنفتها أنقرة “مجموعة إرهابية”.

المصدر: وكالات