الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا

أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في البلاد بات وشيكا.

وفي مؤتمر صحفي، بالعاصمة السودانية الخرطوم، قال الوسيط الإفريقي، محمد الحسين ليباد، إن الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة أصبح “قاب قوسين أو أقرب”. وتابع أن الاتحاد الإفريقي يحث الطرفين على التوافق حول حكومة انتقالية من الكفاءات، مع استمرار مناقشة القضايا الأخرى.

فيما أكد المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، أن هناك تقاربا بين الطرفين فيما يتعلق بعدد من النقاط ويظل الخلاف والتباين حول المجلس السيادي.

كما أعرب درير عن اعتقاده بأن الطرفين بإمكانهما الوصول لاتفاق عند استئناف التفاوض المباشر.

ويشهد السودان أزمة سياسية حادة بعد الإطاحة برئيس الدولة السابق، عمر البشير، من قبل العسكريين، في أبريل الماضي. ويواجه المجلس العسكري الذي يتولى شؤون البلاد، احتجاجات عارمة تقودها قوى المعارضة التي تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقد أسفر لجوء قوات الجيش والأمن التابعة للمجلس إلى القوة ضد المحتجين في الخرطوم ومدن سودانية أخرى عن سقوط العديد من الضحايا.

وتبذل إثيوبيا والاتحاد الإفريقي جهودا دبلوماسية لتسوية الأزمة في البلاد.

المصدر: وكالات