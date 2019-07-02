وزارة الطاقة: تسوية الآبار المحفورة من دون رخصة لغاية 30 ايلول

أشارت وزارة الطاقة والمياه في لبنان الى ان باب التسوية للآبار المحفورة بدون رخصة علم وخبر صادرة عن الوزارة ما زال مفتوحا لغاية 30/9/2019.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء “الحاقا ببياناتها السابقة التي تتناول موضوع الآبار الارتوازية الخاصة، يهم وزارة الطاقة والمياه الاشارة الى ان باب التسوية للآبار المحفورة بدون رخصة علم وخبر صادرة عن الوزارة ما زال مفتوحا لغاية 30/9/2019، وقد تم ارسال كتب لاصحاب الآبار المحفورة بموجب علم وخبر قانوني للتقدم بطلبات استثمار لآبارهم”.

وأضاف البيان ان “الوزارة ستعمل على دراسة طلبات التسوية المقدمة، وفق الشروط المذكورة في القرار رقم 118/2010، والتي تحدد المناطق التي يسمح فيها الحفر وتلك المحظرة والمحددة في القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، مع العلم ان كل الآبار الصناعية تخضع للتسعير على المتر المكعب مهما بلغ عمقها وتصريفها اليومي، بينما الآبار الأخرى فتخضع للتسعير على المتر المكعب اليومي، إذا ما تجاوز عمقها الـ150 مترا و/ أو تعدى تصريفها اليومي الـ100 متر مكعب”.

وتجدر الاشارة هنا الى ان اصحاب الآبار الشرعية الراغبين بتعزيل آبارهم يمكنهم التقدم بطلب التعزيل عبر الـLiban Post حصرا بحسب الآلية المعتمدة، وفي حال تعطل مضخة البئر قيد الاستثمار ورغبة صاحبها باستبدالها، يتم الاستحصال على موافقة الوزارة عبر التقدم بكتاب الى المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية او الى قلم الوزير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام