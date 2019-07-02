الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 20:26
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشدد على قدرة لبنان على التفاوض مع السلطات السورية لاستمرار عودة النازحين السوريين
رئيس الحكومة سعد الحريري: تأجيل جلسة مجلس الوزراء يأتي لتنفيس الإحتقان ويجب تخفيف حدة الخطاب السياسي
النائب طلال ارسلان يستقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في اطار مساعي التهدئة التي يقودها الاخير
النائب طلال ارسلان: طلبنا الوحيد قبل أي شيء تسليم المطلوبين للأجهزة الأمنية
الرئيس بري يلتقي مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد ويبحث معه في مستجدات ملف الحدود النفطية مع فلسطين المحتلة
الرئيس بري: حتى نهاية عملية الترسيم برا وبحرا كتلة واحدة فإن الامرين لا يزالان موضع معالجة
الرئيس بري: لبنان يحرص على دور لممثل الأمم المتحدة في رعاية الاجتماعات وتفويت الفرصة على العدو لاقتناص الحقوق اللبنانية
مصادر للمنار: العدو الصهيوني والوسيط الاميركي يريدان تهميش دور الامم المتحدة في ترسيم الحدود عبر خفض تمثيلها
مصادر المنار: العدو يحاول الهروب من تلازم مسار الترسيم بين البر والبحر ولبنان يتمسك بالاتفاق على كل النقاط
مصادر المنار: على العدو تجميد بناء الجدار الحدودي وعدم حصر عملية الترسيم بوقت محدد
وزير الخارجية جبران باسيل: همنا العمل لا المشاكل وأولويتنا هي في الاتصالات والكهرباء والمهجرين والنازحين والتعيينات
باسيل: يجب الاحتكام الى الدولة والقضاء لمحاسبة المرتكبين والمخططين ولا شك ان ما حصل حادث مدبر
باسيل: جولاتنا في المناطق واجب علينا ونحن نمنع الفتنة بالتلاقي ولا نمنع التلاقي
باسيل: محاولة ايقاعنا بفتنة مسيحية ـ درزية لن تحصل ونحن لم ندل بأي تصريح يستفز الآخرين لاننا لا نريد اي مشكلة مع احد
الجيش اللبناني: مديرية المخابرات توقف المواطنين ( ف.ع.) و (خ. غ.) لمشاركتهما في حادثة اطلاق النار في بلدة قبرشمون
الخارجية الروسية: الضربات الاسرائيلية بسوريا تنتهك سيادة الدولة وتهدد الاستقرار الاقليمي
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 14 بحارا جراء حريق على متن غواصة للبحث العلمي
قوات العدو الصهيوني تعتقل الطفل "محمد داوود محمود" بعد تفتيش منزل والديه والعبث بمحتوياته بقرية العيسوية بالقدس المحتلة
رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين: بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تفعل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي حاليا
رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين: تفعيل الآلية قد يؤدي لفرض عقوبات على ايران لكن الدول الثلاث قررت ارجاء ذلك
استشهاد عنصرين من حرس الثورة الايرانية اثناء اشتباكات مسلحة مع مجموعة ارهابية في منطقة تشالدران الحدودية مع تركيا
الحرس الثوري الايراني يعلن مقتل اثنين وجرح آخرين ضمن مجموعة ارهابية حاولت التسلل الى الاراضي الايرانية
الوسيط الاثيوبي في السودان: خلاف بشأن المجلس السيادي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي
الوسيط الاثيوبي في السودان: تمت دعوة الطرفين للاجتماع الاربعاء لبحث القضايا الخلافية في اجتماع مباشر
مصادر طبية: 45 قتيلا في نيجيريا اثر انفجار صهريج تجمع الناس لسحب النفط منه بعد تعرضه لحادث
الوسيط الإفريقي في السودان: الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة بات وشيكا (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
2 July، 2019
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