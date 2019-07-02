الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي( روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2019 - 18:28

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا تمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي( روسيا اليوم)

منذ 18 mins 2 July، 2019
أخبار موقع المنار

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